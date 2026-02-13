В Уфе пресекли деятельность порностудии

В Уфе полиция пресекла деятельность группы, которая занималась производством и распространением порнографии через мессенджеры. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

По данным ведомства, организатором оказался 42-летний ранее судимый уфимец. Он придумал схему, продюсировал девушку и управлял платными каналами. В съемках участвовала 19-летняя жительница Уфы — она же получала деньги от подписчиков на свою банковскую карту. Рекламу в мессенджере размещала 21-летняя администратор. Она вела «лайф»-каналы и переводила подписчиков в закрытый чат.