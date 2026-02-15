Уголовное дело вместо подарков: итоги акции «7000 шаров» в Уфе

Скандалом обернулось праздничное мероприятие в уфимском ТРЦ «Планета». Там сбросили 7000 воздушных шаров, в 20 из которых по задумке организаторов были спрятаны призы. Однако радость посетителей сменилась паникой — в момент падения шаров в толпе началась давка.

По информации минздрава Башкирии, 12-летний мальчик получил перелом. В детской больнице №17 ему наложили гипс и отпустили домой для дальнейшего лечения. 27-летняя девушка была госпитализирована в городскую больницу №21 с закрытым переломом.

Региональный Следком уже отреагировал на инцидент. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и изучают документацию, чтобы дать правовую оценку действиям организаторов.