Жителей Башкирии предупреждают о шторме

В МЧС по Башкирии обратились к жителям республики. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
20 февраля в регионе прогнозируются сильные порывы ветра до 26 м/с. Также ожидаются снег, метель, заносы, накаты и гололедица. Видимость может ухудшиться до 500 м.
Водителям спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок без необходимости, снижать скорость, увеличивать дистанцию. Не парковать автомобили возле деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи. Пешеходам следует обходить шаткие конструкции и деревья стороной. Быть предельно осторожными на дорогах из-за гололеда. Жителям частного сектора рекомендовали убрать с дворов и балконов предметы, которые ветер может поднять в воздух. Подготовить фонари и зарядные устройства на случай отключения электричества.
Температура воздуха ночью -13, -18°C, а днём -4, -9°C.