Жителей Башкирии предупреждают о шторме

Водителям спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок без необходимости, снижать скорость, увеличивать дистанцию. Не парковать автомобили возле деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи. Пешеходам следует обходить шаткие конструкции и деревья стороной. Быть предельно осторожными на дорогах из-за гололеда. Жителям частного сектора рекомендовали убрать с дворов и балконов предметы, которые ветер может поднять в воздух. Подготовить фонари и зарядные устройства на случай отключения электричества.