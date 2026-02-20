В Башкирии представили новую Концепцию государственной нацполитики

В Уфе представили новую Концепцию государственной национальной политики Башкортостана. Ее разработал Центр гуманитарных исследований на основании положений Стратегии государственной нацполитики в России до 2036 года.
В документе учли задачи, поставленные субъектам страны по вопросам укрепления общероссийской гражданской идентичности, обеспечения межнационального согласия и сохранения исторической памяти. Участниками встречи стали федеральные и региональные эксперты, представители органов власти, правоохранительных органов, члены регионального отделения Ассамблеи народов России Республики Башкортостан и другие.