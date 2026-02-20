Избивали и требовали деньги: в Башкирии наказали подростков-вымогателей

В Стерлитамаке троим несовершеннолетним вынесли приговор за серию нападений. Преступления раскрыли в ходе мониторинга соцсетей.

По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, с декабря 2024 по апрель 2025 года фигуранты по надуманным поводам нападали на потерпевших в общественных местах, избивали их, требовали деньги и ценности.

Так, в один из дней подросток спровоцировал драку, после чего стал вымогать у оппонента 7 тысяч рублей якобы в качестве компенсации за поврежденный во время ссоры телефон. Для усиления давления он привлек знакомых, вместе они избили потерпевшего и его друзей.

Еще один фигурант, находясь под домашним арестом, через мессенджер вымогал деньги у знакомого, угрожая расправой. Испугавшись, потерпевший несколько раз переводил ему требуемые суммы. Позже злоумышленник назначил встречу у своего дома и, достав нож, забрал у него мобильный телефон.