Избивали и требовали деньги: в Башкирии наказали подростков-вымогателей

В Стерлитамаке троим несовершеннолетним вынесли приговор за серию нападений. Преступления раскрыли в ходе мониторинга соцсетей.
По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, с декабря 2024 по апрель 2025 года фигуранты по надуманным поводам нападали на потерпевших в общественных местах, избивали их, требовали деньги и ценности.
Так, в один из дней подросток спровоцировал драку, после чего стал вымогать у оппонента 7 тысяч рублей якобы в качестве компенсации за поврежденный во время ссоры телефон. Для усиления давления он привлек знакомых, вместе они избили потерпевшего и его друзей.
Еще один фигурант, находясь под домашним арестом, через мессенджер вымогал деньги у знакомого, угрожая расправой. Испугавшись, потерпевший несколько раз переводил ему требуемые суммы. Позже злоумышленник назначил встречу у своего дома и, достав нож, забрал у него мобильный телефон.
Суд приговорил подростков к условному лишению свободы на срок от 3 до 4 лет с испытательными сроками от 3,5 до 4,5 лет.