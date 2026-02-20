В Уфе вторая очередь Межвузовского кампуса готова на 50%

Вторая очередь Межвузовского кампуса готова на 50%. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Артем Ковшов. Монолитные работы должны закончиться в июле, а в конце года башни комплекса будут сданы. Также обсудили состояние строительной сферы в целом и грядущие крупные события.

Медленно, но верно круг входит в сталь. Нужно ещё сделать с десяток таких заготовок. Рядом идёт нарезка арматуры и сваривается металлическая конструкция. На стройплощадке второй очереди Межвузовского кампуса работа кипит: ежедневно здесь трудятся порядка 700 человек. На высоту ежедневно поднимаются тонны стройматериалов.

Такие обозначения строители дали семи башням, которые вырастают по кругу. Монолитные работы должны быть завершены в июле. Работы идут не только снаружи, но и внутри, и уже видны очертания будущих пространств большого дома науки.

Вторая очередь кампуса готова уже на 50%. На данный момент это самая масштабная стройка в регионе, которая в итоге будет насчитывать 100 тысяч квадратных метров площади. В конце года возведение планируется завершить.

В целом же сфера строительства в регионе развивается. В этом году ожидается ввод порядка трёх млн квадратов жилья. Прогнозируется небольшое сокращение по покупке ИЖС. Об этом в ходе пресс-конференции заявил и.о. министра строительства и архитектуры региона Артем Ковшов. Также в регионе продолжается строительство крупных проектов водоотведения и водоснабжения, объектов здравоохранения и образования.