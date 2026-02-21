В Башкирии телевизоры покажут помехи из-за интерференции

В период интерференции на экранах могут появляться едва различимые «шумы» изображения и звука. Явление интерференции будет случаться ежедневно в промежутке с 11:32 до 12:29 по московскому времени. Для большинства зрителей Башкирии интерференция пройдет незаметно. Однако те, у кого стоит старая техника или кто живет в зоне неуверенного приема, могут заметить кратковременное ухудшение картинки на экранах. Специалисты советуют не беспокоиться: помехи носят временный характер. В пик солнечной интерференции возможно полное пропадание теле- и радиосигнала длительностью до пяти минут. В эти моменты инженеры переключают оборудование на резервные каналы, чтобы сохранить вещание.