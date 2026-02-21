В Башкирии телевизоры покажут помехи из-за интерференции

Пропадание сигнала в Башкирии с 18 февраля по 12 марта связано с сезонным физическим явлением – интерференцией. Такое положение дел длится несколько недель.
Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются в одну линию. Это создает помехи для радиоприборов. Солнце – мощный источник радиосигнала. Оказавшись ровно позади спутника связи, оно «глушит» теле- и радиосигнал земных вещателей. Полностью исключить воздействие Солнца на теле- и радиосигнал невозможно. Раз в сутки мощное радиоизлучение звезды в определенный час начинает мешать прохождению сигнала.
В период интерференции на экранах могут появляться едва различимые «шумы» изображения и звука. Явление интерференции будет случаться ежедневно в промежутке с 11:32 до 12:29 по московскому времени. Для большинства зрителей Башкирии интерференция пройдет незаметно. Однако те, у кого стоит старая техника или кто живет в зоне неуверенного приема, могут заметить кратковременное ухудшение картинки на экранах. Специалисты советуют не беспокоиться: помехи носят временный характер. В пик солнечной интерференции возможно полное пропадание теле- и радиосигнала длительностью до пяти минут. В эти моменты инженеры переключают оборудование на резервные каналы, чтобы сохранить вещание.
Интерференция длится: весенняя (конец февраля — начало марта), осенняя (конец сентября — середина октября). Предупреждения о периоде интерференции и других плановых временных отключениях трансляции, согласованных с вещателями, опубликованы на сайте филиала РТРС «РТПЦ Республики Башкортостан» в разделе «Кратковременные отключения трансляции».
График интерференции в Республике Башкортостан опубликован на сайте ртрс.рф (раздел «Временные отключения телерадиоканалов») и в Кабинете телезрителя (вкладка «Работа объектов вещания»), в мобильном приложении «Телегид» (вкладка «Вещание»).
Телефон горячей линии РТРС по вопросам цифрового эфирного телевидения: 8-800-220-20-02, звонок из любой точки России бесплатный.