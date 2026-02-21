В Уфе стартовал бесплатный образовательный курс по беспилотным системам

В Школе цифровых технологий стартовал двухдневный бесплатный образовательный курс. На нём слушателям объясняют, как устроены беспилотные авиационные системы, и дают возможность попробовать себя в роли разработчика программного обеспечения.

Программа предназначена для специалистов с техническим образованием и базовыми знаниями программирования, которые рассматривают беспилотные авиасистемы как возможное направление профессионального развития. Формат курса предполагает практические задания, работу с кодом и разбор решений вместе с преподавателем.