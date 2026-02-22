В Башкирии бабушку и двух внуков госпитализировали после пожара

Ещё один крупный пожар произошёл в Салавате. Подробности инцидента рассказали в МЧС.

В многоквартирном доме по улице 30 лет Победы огнём охватило комнату в одной из квартир. На место происшествия в кратчайшие сроки прибыли спасатели. Из горящего помещения вывели 86-летнюю женщину. Её 8-летнюю внучку и 6-летнего внука госпитализировали. Самостоятельно зону воздействия опасных факторов покинули 10 жильцов.