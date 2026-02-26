Жительница Уфы расширила сеть хостелов благодаря господдержке

Предпринимательница из Уфы открыла новые хостелы благодаря государственной микрокредитной поддержке. За два года Гульнара Шамсутдинова превратила одну гостиницу в целую сеть. Новая локация на 28 койко-мест расположилась в столице республики недалеко от железнодорожного вокзала. Сейчас в Уфе четыре таких объекта.

Ремонт с нуля и кухня со всем необходимым. Для того, чтобы переночевать, постояльцам многого не нужно. Кто-то здесь на сутки, а кто-то заселяется, пока не решит свои вопросы. Стандарта у хостела нет, но что привлекает гостей – невысокая цена. Она, как правило, в разы ниже, чем в гостиницах и мотелях.

Один из главных пунктов, которым руководствовалась Гульнара Шамсутдинова. Гостиничный бизнес женщина начала развивать два года назад. Увидела спрос, а дальше взяла заём и оборудовала два хостела, один из которых заработал еще летом.

Местоположение хостелов обеспечивает дополнительный приток клиентов – командированных и туристов. Удобно: близко к ж/д вокзалу и госучреждениям.

Гостиничный бизнес развивать непросто. Особенно, когда речь про бюджетный сегмент: и до туриста нужно дотянуться, и качество не уронить, и в цене остаться.