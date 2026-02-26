«Птички» на страже: боец из Башкирии служит оператором БПЛА в зоне СВО

Уроженец Октябрьского с позывным «Альбатрос» несет службу в зоне специальной военной операции. Боец работает оператором беспилотных летательных аппаратов на Запорожском направлении.
Как рассказали в издании «Октябрьский нефтяник», перед отправкой за «ленточку» «Альбатрос» прошел обучение и освоил управление современными БПЛА. Сейчас он обеспечивает разведку, корректировку огня и поддерживает подразделения на передовой.
Сам боец признается, что управление беспилотником — дело непростое, требующее постоянной концентрации и четких действий. Дроны на полях спецоперации сегодня используются повсеместно. «Птички», как ласково называют их операторы, значительно повышают точность ударов, усиливают оборону и делают службу безопаснее.
Напомним, что сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию о главных преимуществах службы оператора БПЛА.
Фото: издание «Октябрьский нефтяник».