В Башкирии пройдут семейные выходные «Крепость по имени Семья»

Уже завтра по всей республике пройдут семейные выходные «Крепость по имени Семья». Мероприятие, проходящее в рамках Года большой и дружной семьи, также приурочили ко Дню защитника Отечества. Гостей ждет насыщенная программа: торжественное открытие, командные конкурсы для семей, творческие номера и трогательные истории о близких, а также игровые состязания на взаимопонимание между детьми и родителями.