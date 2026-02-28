В УУНиТ прошёл заключительный этап V Федеральной олимпиады школьников

В Уфимском университете науки и технологий прошёл заключительный этап V Федеральной олимпиады по башкирскому языку и литературе, по родным языкам и литературам народов России. В нём принял участие 321 школьник из разных городов и районов республики. Всего в конкурсном отборе участвовали порядка 800 детей.

К мероприятию, которое уже проходит на федеральном уровне, УУНиТ присоединился одним из первых. Ранее олимпиады были организованы только в шести университетах, сейчас они проводятся по 48 языкам. В рамках Федеральной олимпиады педагоги республики обсудили актуальные проблемы башкирского языка. Участникам семинара были вручены сертификаты.