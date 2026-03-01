В Башкирии за два месяца пропали 70 детей

В Башкирии с начала 2026 года служба спасения зарегистрировала 70 случаев пропажи детей. Спасатели рассказали, что делать, если ребёнок пропал.
Чаще всего дети теряются в городах — во дворах, торговых центрах или по дороге в школу. Как только пропажа замечена, нужно звонить в службу спасения 112 или в полицию 102.
Диспетчеру надо будет назвать фамилию, имя и отчество ребёнка, его год рождения, наличие проблем со здоровьем (инвалидность, диабет, особенности развития), адрес или последнее известное место, где видели ребенка.
Также указать одежду и особые приметы (шрамы, родинки), есть ли телефон и деньги и с кем он был или мог быть перед своим исчезновением.
Другие важные пункты: дома должен кто-то оставаться на случай, если ребёнок вернётся. Остальные родственники могут проверить подъезды, подвалы, ближайшие дворы, опросить соседей и прохожих.