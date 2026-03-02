В Уфе дороги очищали более 800 единиц техники

В Башкирии ведётся активная борьба с последствиями непрекращающегося снегопада. Об этом рассказали в министерстве транспорта.

1 марта на очистку дорог выехали 880 единиц спецтехники. На федеральных дорогах работали 157 единиц техники, на региональных дорогах — 391 и в Уфе — 332 единицы техники. Для обработки дорог от возможного образования гололедицы использовали более 1,7 тысяч тонн специальных материалов.

При этом жители Уфы всё ещё выявляют участки, заваленные снегом. Так, в Кировском районе тротуары остаются нечищеными с начала зимы. Дороги для пешеходов завалены подмёрзшим снегом, который скрывает только выпавший.