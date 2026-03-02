В Стерлитамаке открыли Год башкирской семьи

В Стерлитамаке торжественно открыли Год башкирской семьи, объявленный Всемирным курултаем башкир. Ключевым событием церемонии стало награждение победителей конкурса «Образцовая башкирская семья», где гран-при завоевала семья Марваевых из Гафурийского района.

В рамках деловой программы прошла панельная дискуссия, посвященная приоритетам Стратегии развития башкирского народа. Участники обсудили широкий круг тем: от сохранения языковой среды в семье и ценностей ислама до роли СМИ и общественных инициатив в популяризации образа многодетной семьи.