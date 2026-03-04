Синоптики Башкирии предупреждают о морозах и гололеде

В Башкортостане в ближайшие три дня температура воздуха будет колебаться между отметками в +2 и -22°. Сегодня, помимо снегопада, синоптики прогнозируют гололед, ветер усилится. Предстоящей ночью ожидаются морозы.
В связи с неблагоприятными погодными условиями жителей республики призывают к бдительности. Не отправляйтесь в дальний путь без особой необходимости. Ограничения движения сохраняются на трех дорогах Башкортостана. По данным регионального Минтранса, они действуют для грузового и пассажирского транспорта на трассах:
· Белорецк – Учалы – Миасс в Белорецком и Учалинском районах;
· Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск в Белорецком и Абзелиловском районах;
· Уфа – Инзер – Белорецк в Архангельском и Белорецком районах.
Движение по дороге Магнитогорск – Ира открыто.