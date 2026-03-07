В Башкирии расследуют причины пожара, в котором погибли три человека

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту пожара в Туймазинском районе, в котором погибли три человека.

Фото №1 - В Башкирии расследуют причины пожара, в котором погибли три человека

Напомним, инцидент произошёл в деревне Чуваш-Улканово 6 марта. На улице Пушкина огнём охватило бревенчатый дом, в котором после тушения нашли тела трёх мужчин.

Надзорное ведомство поставило на контроль выяснение всех обстоятельств происшествия и результаты доследственной проверки. Также в причинах смертельного пожара разбираются дознаватель МЧС и СК. Координацию работы правоохранителей и экстренных служб осуществляет межрайонный прокурор.

Фото: МЧС по РБ. 

