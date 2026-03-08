В селе Башкирии вспыхнул пожар

Сегодня, 8 марта, в Белорецком районе зафиксировали пожар. Подробности рассказали в Госкомитете по ЧС.
В селе Новоабзаково огнём охватило дом. К счастью, пострадавших в пожаре нет.
Спасатели напомнили правила пожарной безопасности:
— не курить в жилых помещениях;
— следить за исправным состоянием электропроводки, вовремя производить замену;
— не перегружать электрические сети;
— не пользоваться электронагревателями самодельного производства;
— оборудовать жильё автономным дымовым пожарным извещателем.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.