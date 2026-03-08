В селе Башкирии вспыхнул пожар

Сегодня, 8 марта, в Белорецком районе зафиксировали пожар. Подробности рассказали в Госкомитете по ЧС.

Фото №1 - В селе Башкирии вспыхнул пожар

В селе Новоабзаково огнём охватило дом. К счастью, пострадавших в пожаре нет.

Спасатели напомнили правила пожарной безопасности:

— не курить в жилых помещениях;

— следить за исправным состоянием электропроводки, вовремя производить замену;

— не перегружать электрические сети;

— не пользоваться электронагревателями самодельного производства;

— оборудовать жильё автономным дымовым пожарным извещателем.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

