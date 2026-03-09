В Уфе жители многоэтажки жалуются на протекающую крышу

Отходящие обои, невозможность пользоваться электричеством и плесень. В редакцию телеканала БСТ обратились жители уфимского Инорса. Многоквартирный дом на улице Транспортной протекает насквозь. В первую очередь страдают жильцы квартир на верхних этажах, где даже в морозные дни, как сегодня, с потолка капает вода. Люди с ужасом ждут прихода весны, когда всё начнёт таять, и в их жильё вода хлынет с большей силой.

Препятствия в своей же квартире пенсионерке Серафиме Зарубиной приходится преодолевать по несколько раз за день. Тазики, вёдра и вообще любая ёмкость расставлены на полу, чтобы ловить капли с потолка. И так уже несколько лет: вода находит путь в её квартиру. Она уже течёт там, где проходят провода, недавно погас и свет.

Теперь из электрооборудования работает лишь холодильник. С наступлением темноты передвигаться приходится при помощи фонарика, говорит женщина. Схожая ситуация и у соседей Серафимы Михайловны. В квартире Галины Вьюговой своя схема расположения тазиков, вёдер и тряпок.

Зайдя в другой подъезд и поднявшись на верхний этаж, мы увидели, что и здесь картина не лучше. Вода будто атакует этот дом. Кто-то вынужден белизной регулярно обрабатывать стены. Кто-то недавно сделал ремонт, но вода погубила все результаты трудов. О новом ремонте жильцы уже не мечтают. Спасти бы то, что есть. Поэтому другие жильцы не спешат устанавливать натяжные потолки, да и вообще делать полный ремонт и обставлять квартиру.

Жильцы не раз обращались в управляющую организацию и различные инстанции, чтобы решить проблему. Куча писем, вот только вода с потолков и стен никуда не ушла. На сайте регоператора по капремонту мы проверили информацию по дому: собираемость взносов высокая, почти 98%, а ремонт крыши запланирован на 2026-2028 годы. Вот только почему крыша доведена до такого состояния, узнать у управляющей организации мы сегодня не смогли.