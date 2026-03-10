Стало известно состояние выживших в аварии с пятью погибшими в Башкирии

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о самочувствии двух выживших в смертельной аварии.

Напомним, 9 марта на 72 км автодороги Бирск – Тастуба – Сатка произошло столкновение трёх авто – «Лада Приора», «Тойота Рав 4» и «Хёндай Солярис». В аварии погибли два водителя и три пассажира. Ещё двое пострадавших были госпитализированы.

За жизнь пациентов борются врачи Бирской ЦРБ. Оба находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Они поставлены на контроль в службе санитарной авиации. После стабилизации состояния их переведут в уфимские медучреждения.