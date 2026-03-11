Жители Башкирии могут выиграть грант Росмолодёжи

Стартовал прием заявок грантов Росмолодёжи. Можно выиграть до 1 млн рублей на реализацию социально значимого проекта, будь то творческое мероприятие или же оснащение креативного пространства. К слову, в прошлом году Башкортостан вошел в топ-5 регионов по количеству обладателей грантов Росмолодёжи. Более 100 проектов стали победителями, получив 85 млн рублей.

Полный контроль обстановки. Идут репетиции будущих выступлений регионального этапа фестиваля «Российская школьная весна». Зарина Мирабдуллаева следит, чтобы регламент был соблюден. Реализовывать проекты ей не впервой. В прошлом году она получила грант Росмолодёжи и воплотила в жизнь идею – создание лаборатории добровольческих инициатив «Добро в педвузах».

Проект приобрел межрегиональный статус, участниками стали студенты педуниверситета Алтая. Итого проект охватил 500 участников. Главная цель – развитие волонтерского движения и обмен лучшими практиками. Со студентами работали опытные эксперты самых разных сфер. Все это удалось реализовать благодаря гранту в полмиллиона рублей от Росмолодежи.