В Башкирии участились аварии с участием молодых людей на старых автомобилях

Только в прошлом году в ДТП погибли 17 человек. Как правило, студенты покупают машины с большим пробегом и износом из-за низкой стоимости, активно их эксплуатируют. Они становятся виновниками происшествий на дорогах, в том числе и по причине малого опыта вождения.
Это кадры последствия крупной аварии в Караидельском районе. Во время обгона водитель «Лады Приоры» вылетел на «встречку» и столкнулся с иномаркой. Погибли пять человек, среди них были и студенты на отечественном авто. Двоих пострадавших доставили в больницу. Всего с участием молодых людей на дорогах Башкортостана произошло более 120 ДТП в прошлом году.
При въезде в Уфу в январе Салават Шафиков столкнулся с впереди идущей машиной. Говорит, не рассчитал дистанцию на скользкой дороге. Итог: повреждённые бамперы, штраф в две тысячи рублей, а также ремонт авто. Парню 19 лет, стаж вождения – более года. Как и у многих автолюбителей, среди частых нарушений у него – это превышение скорости.
Представители автошкол и вовсе рекомендуют начинающим водителям дополнительно обучаться на специальных курсах, чтобы увереннее чувствовать себя на дорогах при любых ситуациях, независимо от погоды.
Тем временем госавтоинспекторы останавливают автовладельцев и проверяют техническое состояние машин. Так, у этой четырнадцатой модели «Лады» неисправна рулевая рейка. Такие машины перемещают на спецстоянку, в том числе и те, где есть проблемы с тормозами.
Начинающим водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим. Главное – учитывать технические возможности своего транспортного средства.
Эксперты советуют внимательно следить за состоянием колёс, резины, световых приборов и рулевой рейки автомобиля. Но и самое главное – не экономить время на дополнительное обучение и траты на запчасти.