В Башкирии участились аварии с участием молодых людей на старых автомобилях

Только в прошлом году в ДТП погибли 17 человек. Как правило, студенты покупают машины с большим пробегом и износом из-за низкой стоимости, активно их эксплуатируют. Они становятся виновниками происшествий на дорогах, в том числе и по причине малого опыта вождения.

Это кадры последствия крупной аварии в Караидельском районе. Во время обгона водитель «Лады Приоры» вылетел на «встречку» и столкнулся с иномаркой. Погибли пять человек, среди них были и студенты на отечественном авто. Двоих пострадавших доставили в больницу. Всего с участием молодых людей на дорогах Башкортостана произошло более 120 ДТП в прошлом году.

Всего было 120 ДТП в прошлом году, в которых 17 человек погибли и 165 получили травмы различной степени тяжести. В основном причины ДТП – это несоблюдение скоростного режима, несоблюдение требований дорожных знаков и отвлечение на телефон: разговор или же переписка в мессенджерах. Линар Зиннуров, старший инспектор по особым поручениям Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Башкортостан

При въезде в Уфу в январе Салават Шафиков столкнулся с впереди идущей машиной. Говорит, не рассчитал дистанцию на скользкой дороге. Итог: повреждённые бамперы, штраф в две тысячи рублей, а также ремонт авто. Парню 19 лет, стаж вождения – более года. Как и у многих автолюбителей, среди частых нарушений у него – это превышение скорости.

Если случилось какое-то ДТП, сразу звонить в 112, потому что при обучении это всё забывается, и вот прям при таком серьёзном случае уже учимся на своих ошибках. Основная проблема – это телефоны. Салават Шафиков, водитель

Представители автошкол и вовсе рекомендуют начинающим водителям дополнительно обучаться на специальных курсах, чтобы увереннее чувствовать себя на дорогах при любых ситуациях, независимо от погоды.

В условиях нашего учебного центра достаточно одной недели, 15 часов активного взаимодействия на автомобиле в условиях критической ситуации, чтобы человек понимал, что такое снос, занос, как при этом автомобиль себя ведёт, что нужно делать, смогу ли я из этой ситуации выйти. Но и самое главное – понимать, если нет навыков, лучше снизить скорость и ехать гораздо аккуратнее. Айрат Шафиков, исполнительный директор учебного центра

Тем временем госавтоинспекторы останавливают автовладельцев и проверяют техническое состояние машин. Так, у этой четырнадцатой модели «Лады» неисправна рулевая рейка. Такие машины перемещают на спецстоянку, в том числе и те, где есть проблемы с тормозами.

Когда неисправность устраняется, сотрудники прибывают на спецстоянку и осматривают транспортное средство на предмет устранения недостатков. Денис Красильников, начальник отдела технического надзора ОГИБДД Управления МВД России по г. Уфе

Начинающим водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим. Главное – учитывать технические возможности своего транспортного средства.