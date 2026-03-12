Врачи Уфы помогли малышу с редким диагнозом

Теперь Богдан дома: он чувствует себя хорошо, набирает вес и растёт. Видеть его улыбку и наблюдать за его прогрессом — лучшая награда для нас. Эта история — ещё один пример того, как профессионализм врачей, современные технологии и родительская любовь помогают победить болезнь.

пресс-служба РКПЦ