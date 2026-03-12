Врачи Уфы помогли малышу с редким диагнозом

Врачи Республиканского клинического перинатального центра в Уфе помогли малышу с непростым диагнозом.
В конце октября на свет появился мальчик Богдан, у которого диагностировали артериовенозной мальформацией вены Галена. Такой недуг встречается у 1 из 25 тысяч новорождённых. Врачи успешно стабилизировали состояние малыша, а после проконсультировались с федеральными центрами Москвы и Санкт-Петербурга. Консилиум врачей установил, что Богдану нужна операция. Малыша на спецборте доставили в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу.
Фото: РКПЦ.