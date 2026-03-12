В Башкирии женщина едва не лишилась пальца

В Давлеканово помощь спасателей потребовалась местной жительнице. Об этом рассказали в МЧС.

Женщина ударила палец с кольцом. Он начала опухать. Пострадавшая решила обратиться в больницу на следующее утро, а врачи посоветовали посетить спасателей.

Специалисты 117-ой пожарной-спасательной части приложили к пальцу женщины лёд, чтобы уменьшить отёк, а после распилили кольцо. Для минимизации неприятных ощущений на пальце подкладывались тончайшие пластинки и использовалась проточная вода. Процесс спасения пальца занял не более 15 минут.