В Уфе на «Инвестчасе» обсудили расширение комбината молочной продукции

Планы по расширению Бирского комбината молочной продукции были рассмотрены на «Инвестчасе», прошедшем под руководством Главы Башкортостана. Предприятие работает с 1968 года. В рамках инвестпроекта, рассчитанного до 2028 года, планируется модернизация цехов, оснащение комбината промышленным оборудованием.

На предприятии будут увеличиваться и объёмы производства, а также ассортимент. К примеру, руководство намерено наладить выпуск протеиновых напитков для спортсменов. На модернизацию уже направили 388 млн рублей, предусмотрена поддержка республики в размере 15 млн рублей.