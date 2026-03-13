Радий Хабиров встретился с делегацией Абхазии в Уфе

В мае из Уфы в Сухум планируют запустить авиарейсы, а в Межвузовском кампусе открыли Российско-абхазский культурный центр. Сегодня в башкирскую столицу прибыла делегация из дружественного государства с премьер-министром правительства Владимиром Делба. Глава Башкортостана Радий Хабиров обсудил с партнёрами перспективы взаимоотношений между республикой и зарубежным государством в торговле, гуманитарной сфере, транспорте, туризме и многом другом.
За этими панорамными окнами с гербами Абхазии, России и Башкортостана скрывается целая история взаимоотношений народов двух стран. Здесь можно узнать, как в 20-е годы прошлого века из кавказской республики в наш регион поставляли продукты, а воины во время Великой Отечественной войны поправляли здоровье в здравницах и не только.
В центре созданы все условия, чтобы поближе познакомиться с частичкой Абхазии. Любой желающий может окунуться в художественные произведения Фазиля Искандера, почитать энциклопедию и посмотреть фильмы.
Премьер-министр Правительства Абхазии Владимир Делба уверен: культурный центр в Межвузовском кампусе Уфы придаст новый импульс взаимоотношениям с Россией и Башкортостаном, в частности. В учреждении будут не только проводить лекции и занятия, но и делать всё, чтобы абхазские студенты сохраняли свою идентичность и не забывали родной язык.
Глава Башкортостана детально обсудил с представителями делегации торгово-экономические связи – это поставки продуктов нефтехимии, а также в области сельского хозяйства. Говорили о вкладе региона в реконструкцию набережной Диоскуров в Сухуме. На первый этап выделили 90 миллионов рублей.
Особое внимание Радий Хабиров уделил вопросу запуска прямого авиасообщения между Уфой и Сухумом. Еженедельные рейсы планируют запустить в мае, пока они будут сезонными, до осени.
Башкортостан и Абхазия развивают стратегическое сотрудничество уже 32 года. После войны с Грузией из нашей республики регулярно ездили на помощь врачи: оказывали медицинскую помощь, обменивались опытом. Жители Абхазии учились в вузах Уфы. Многие из них трудятся и работают с дипломами из башкирского региона. Точная копия сухумской Колоннады есть и на набережной реки Белой в столице, которая символизирует дружбу народов.
До 2030 года у сторон большие планы не только в расширении торговли. Они намерены развивать бизнес-проекты в сфере креативных индустрий и туризма, создавать рабочие места, обмениваться студентами, организовывать театральные гастроли, туры и археологические экспедиции. Благодаря такой дипломатической активности представители России и Башкортостана не только сохраняют выстроенные годами отношения, но и укрепляют их новыми проектами в условиях глобальной турбулентности.