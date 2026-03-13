Радий Хабиров встретился с делегацией Абхазии в Уфе

В мае из Уфы в Сухум планируют запустить авиарейсы, а в Межвузовском кампусе открыли Российско-абхазский культурный центр. Сегодня в башкирскую столицу прибыла делегация из дружественного государства с премьер-министром правительства Владимиром Делба. Глава Башкортостана Радий Хабиров обсудил с партнёрами перспективы взаимоотношений между республикой и зарубежным государством в торговле, гуманитарной сфере, транспорте, туризме и многом другом.

За этими панорамными окнами с гербами Абхазии, России и Башкортостана скрывается целая история взаимоотношений народов двух стран. Здесь можно узнать, как в 20-е годы прошлого века из кавказской республики в наш регион поставляли продукты, а воины во время Великой Отечественной войны поправляли здоровье в здравницах и не только.

В центре созданы все условия, чтобы поближе познакомиться с частичкой Абхазии. Любой желающий может окунуться в художественные произведения Фазиля Искандера, почитать энциклопедию и посмотреть фильмы.

Премьер-министр Правительства Абхазии Владимир Делба уверен: культурный центр в Межвузовском кампусе Уфы придаст новый импульс взаимоотношениям с Россией и Башкортостаном, в частности. В учреждении будут не только проводить лекции и занятия, но и делать всё, чтобы абхазские студенты сохраняли свою идентичность и не забывали родной язык.

Появилась возможность молодым людям познавать культуры двух республик, народов республик. Полагаю, что это станет хорошим началом для тесных и будущих взаимоотношений во всех других аспектах сотрудничества с Башкирией. Владимир Делба, премьер-министр Правительства Республики Абхазия

Глава Башкортостана детально обсудил с представителями делегации торгово-экономические связи – это поставки продуктов нефтехимии, а также в области сельского хозяйства. Говорили о вкладе региона в реконструкцию набережной Диоскуров в Сухуме. На первый этап выделили 90 миллионов рублей.

Набережная Диоскуров – работы ведутся. Вы сами видите. Мы её контролируем, стараемся, чтобы к началу туристического сезона её сделали. Объём работ достаточно большой, но мы считаем, что это большая честь. Наше предыдущее поколение, которое завело принцип взаимовыручки, поддержки, мы её реализуем. Мы видим, что растёт туристическая привлекательность вашей замечательной страны. Необходимо сделать еë доступной для наших жителей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Особое внимание Радий Хабиров уделил вопросу запуска прямого авиасообщения между Уфой и Сухумом. Еженедельные рейсы планируют запустить в мае, пока они будут сезонными, до осени.

Что, конечно же, позволит проще добираться до Сухума, но и использовать это направление как одно из самых лёгких и комфортных. Лететь несколько часов – и ты сразу же оказываешься в солнечной и гостеприимной Абхазии. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан

Башкортостан и Абхазия развивают стратегическое сотрудничество уже 32 года. После войны с Грузией из нашей республики регулярно ездили на помощь врачи: оказывали медицинскую помощь, обменивались опытом. Жители Абхазии учились в вузах Уфы. Многие из них трудятся и работают с дипломами из башкирского региона. Точная копия сухумской Колоннады есть и на набережной реки Белой в столице, которая символизирует дружбу народов.

Можно лишь подчеркнуть усилия Радия Хабирова, потому что он здесь не только представляет Башкортостан, он представляет всю Российскую Федерацию, при этом прилагая огромные усилия для того, чтобы отношения с Абхазией развивались благополучно и продуктивно. Иван Пятибратов, доцент Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Центра политической информации, кандидат политических наук