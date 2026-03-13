Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Стерлитамакский район

В Стерлитамакском районе будут наращивать энергомощности. Об этом Радий Хабиров заявил сегодня на заседании Совета муниципалитета. Ключевым событием стало переизбрание главы района. На этом посту продолжит работать Рита Самигуллина, которая была назначена на должность два года назад. В рамках своей рабочей поездки руководитель региона также посетил единственного в районе ветерана Великой Отечественной войны в селе Талачево. В ходе встречи и после был озвучен ряд поручений.

Через два дня ему исполнится 99 лет, но он до сих пор помнит каждый день своей молодости, опалённый войной. Габдрашит Аглиуллин – единственный, доживший до наших дней, ветеран Великой Отечественной войны в Стерлитамакском районе. На фронт ушёл в 1944 году, попал на Забайкальское направление, где воевал с Японией.

Сложно поверить, но ветеран до сих пор не прочь поездить за рулём автомобиля. Вот кадры одного из репортажей, снятых два года назад. Впрочем, зимой машина стоит в основном в гараже. Радий Хабиров поздравил участника войны с наступающим днём рождения, вручил ему орден генерала Шаймуратова и пожелал крепкого здоровья. Габдрашит Аглиуллин, в свою очередь, попросил помощи в строительстве нового сельского клуба. Глава региона эту идею поддержал, пообещав заложить фундамент СДК к 100-летию ветерана.

Удивительно, что Габдрашит Хамитович хорошо помнит все детали – как назывались полки, воинские части, всё, что произошло 80 лет назад. У него отличная память, позитивный настрой на жизнь. Село большое, новый клуб здесь точно нужен, и мы его сделаем. Договорились приехать в гости на 100-летие ветерана. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Планов много, и не только по этому селу. Для выполнения поставленных задач нужна деятельная команда. Важный вопрос, который поставили на повестку заседания Совета муниципалитета, – избрание нового главы района. С 2024 года на этой должности была Рита Самигуллина. Единогласным решением её кандидатуру переизбрали на новый срок.

Благодарю депутатский корпус за принятое решение. Вас, Рита Мадариковна, поздравляю с избранием на должность. Вы – сильный представитель управленческой команды республики. У Стерлитамакского района большой экономический потенциал. На территории муниципалитета действуют площадки особой экономической зоны «Алга». Это усиливает ваши возможности, формирует индустриальный каркас на долгосрочную перспективу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Стерлитамакском районе 111 населённых пунктов, в которых живёт 53 тысячи человек. При этом у муниципалитета нет райцентра, а вот Стерлитамак формально является отдельной единицей. Радий Хабиров заявил о необходимости более тесной партнёрской кооперации с городом.

Переизбрание главы – итог закономерный, ведь, если взглянуть на показатели Стерлитамакского района, то за последние два года наблюдается рост по многим пунктам: увеличиваются доходы района, поступления в бюджет, отмечены спортивные, культурные достижения. Недаром муниципалитет признали лучшим в номинации «Устойчивое экономическое развитие».

Уже не первый год район лучший по уборке урожая. Самые крупные инвесторы особой экономической зоны «Алга» – также на территории муниципалитета. Конечно, есть ещё над чем работать. Одно из важных поручений Радия Хабирова – рассмотреть вопрос об увеличении энергомощностей в районе на ближайшем «инвестиционном часе» в правительстве.