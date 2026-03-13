Радий Хабиров подписал распоряжение об утверждении плана по борьбе с коррупцией

Радий Хабиров подписал распоряжение об утверждении нового пятилетнего плана по противодействию коррупции на ближайшие четыре года. В нём обозначены конкретные мероприятия, а также распределена ответственность между республиканскими ведомствами, муниципалитетами и подведомственными учреждениями.
Системное противодействие и бескомпромиссность борьбы с коррупцией в Башкортостане постоянно отмечается и со стороны общественности. Республика занимает 11-е место в первом антикоррупционном рейтинге регионов России в условиях СВО «Центра политической информации». Федеральные эксперты высоко оценивают опыт борьбы с коррупцией в регионе и последовательную антикоррупционную деятельность руководителя региона Радия Хабирова.