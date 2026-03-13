Жителям Башкирии рассказали об условиях службы в беспилотных войсках

Служба в войсках беспилотных систем – безопаснее. Об этом в интервью нашей съёмочной группе в зоне спецоперации рассказал боец с позывным «Крест». Беспилотные системы есть как воздушного, так и наземного типа, и это едва ли не главная специфика СВО. Один дрон со снарядом может уничтожить танк, но важно уметь управлять БПЛА, именно поэтому создаются и пополняются войска беспилотных систем.

Так, напомним, контракт заключается на срок от одного года, после можно уволиться или, наоборот, заключить новый контракт. При этом специальность сохраняется, военного нельзя перевести без его согласия на другую специальность. Служба осуществляется вдали от линии боевого соприкосновения. За эффективность применения БПЛА полагаются выплаты.