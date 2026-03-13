В Уфе начали производить «сухую» плазму крови

Республиканская станция переливания крови в Уфе, одной из первых в стране, начала производить лиофилизированную плазму. По-другому эту важную часть крови превращают в сухой порошок, который сохраняет все лечебные свойства. А в чём его преимущество?

Брикеты замороженной плазмы, похожие на сливочное масло, хранятся при низких температурах. Холодное испытание придётся преодолевать примерно 120 дней. Это период карантина, а дальше важно, чтобы донор пришёл повторно.

В этом году станция переливания крови сделала, можно сказать, квантовый скачок, научившись работать с плазмой по-новому. Технология инновационная, её уникальность в том, что замороженную плазму объёмом в 700 миллилитров сублимируют в порошок, который становится меньше на треть.

В отличие от обычной замороженной плазмы, которую нужно возить в специальных контейнерах и размораживать, этот инновационный компонент хранится годами при обычной комнатной температуре. А когда счёт идёт на секунды, врачам нужно всего лишь несколько минут и физраствор, чтобы превратить белый порошок обратно в готовую к переливанию плазму.