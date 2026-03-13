В Уфе прошёл коллективный ифтар

В Первой соборной мечети Уфы прошёл коллективный ифтар. Под руководством председателя Центрального духовного управления мусульман России, Верховного муфтия Талгата Таджуддина, вечер разговения начался с традиционного призыва к молитве – азана, после чего верующие совершили коллективный намаз.
За одним столом собрались гости из числа государственных деятелей, предпринимателей, меценатов и ветеранов специальной военной операции. Участники встречи подчеркнули, что такие коллективные разговения в священный месяц Рамадан являются не просто совместной трапезой, а важным актом единения и духовного очищения.
Также в Уфе прошёл и республиканский ифтар. Вечерняя трапеза в Конгресс-холле «Торатау» была организована пятый раз муфтием Духовного управления мусульман Башкортостана Айнуром Биргалиным. За дастарханом собрались представители органов власти, духовенства, общественных и национально-культурных объединений, предприниматели, меценаты и участники СВО. Священный месяц, несущий испытания и благие дела, близится к завершению: уже через неделю, 20 марта, мусульмане встретят один из главных праздников – Ураза-байрам.