Жителям Башкирии рассказали, как бороться с весенней сонливостью

По календарю – весна, за окном сугробы и недавно прошедший снегопад. Жителей Башкортостана ждёт резкое потепление. Человеческий организм будто катают на качелях: просыпаться тяжело, сил нет, и даже кофе перестаёт спасать. Мы выяснили, почему нас клонит в сон именно сейчас и как с этим бороться.

Мария Багаева профессионально занимается фехтованием. Со второго класса тренировки – не просто хобби. Видимо, поэтому, даже спустя годы, Центр фехтования стал для неё местом работы. Казалось бы, активность – круглый год, но даже спортсменку, комсомолку и красавицу весна застаёт врасплох, но и это ощущение обманчиво. Организм просто пытается подстроиться под смену сезонов. Как говорят сомнологи, весенняя сонливость – это не лень, а биохимия.

Ещё специалисты советуют добавить в рацион продукты с триптофаном – это незаменимая аминокислота, улучшающая сон и настроение, которая содержится преимущественно в белковых продуктах: твёрдых сырах и индейке, например, а ещё в бананах, овсянке и орехах. Также медики рекомендуют надевать очки для светотерапии по утрам. Они подавляют выработку мелатонина и помогают проснуться, но, если спать хочется постоянно – это повод провериться на апноэ.

Отдельный совет и для тех, кто страдает аллергией на пыльцу: за две недели до начала цветения нужно посетить врача. Организм адаптируется к теплу примерно через месяц-полтора после того, как установится солнечная погода, но когда она установится – пока вопрос.