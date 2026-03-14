В Башкирии из-за снега обвалилась крыша дома

В Калтасинском районе произошло обрушение кровли многоквартирного дома. Об этом рассказали в МЧС.

Сегодня, 14 марта, рано утром в селе Краснохолмский на улице Фрунзе крыша двухэтажного дома не выдержала веса скопившегося снега и обрушилась. Из дома эвакуированы 28 жильцов, среди которых 8 – дети.

На месте работают экстренные службы. В ведомстве сообщили, что сегодня пройдет внеочередное заседание КЧС и ОПБ. Ситуация находится на контроле МЧС Башкирии. По факту обрушения крыши прокуратура организовала проверку.