Житель Башкирии ударил ножом племянника

В больницу госпитализировали 37-летнего мужчину с ножевым ранением в области живота. Врачи сразу обратились в полицию. Выяснилось, что мужчина стал жертвой 69-летнего дяди.

Родственники проживают вместе с сожительницей старшего. В злополучный день они проводили время за распитием спиртных напитков. В ходе застолья дядя начал обвинять племянника в тунеядстве и ударил его кухонным ножом. Вскоре домой вернулась сожительница мужчины, которая и вызвала скорую помощь. Возбуждено уголовное дело.