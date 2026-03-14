В Башкирии пьяный подросток устроил погоню

В Благовещенске 17-летний подросток стал участником дорожно-транспортного происшествия. Об этом рассказали в ГАИ.
На улице Архитектурной инспекторы попросили «Шевроле Нива» остановиться. Водитель просьбу проигнорировал – началась погоня. Нерадивого автомобилиста удалось задержать на улице Красная Мельница. Им оказался 17-летний подросток с признаками опьянения.
На место происшествия были вызваны родители несовершеннолетнего. При них подросток-нарушитель был отстранен от управления транспортным средством. В отношении юноши составлен административный протокол за управление автомобилем в пьяном виде и без прав. В отношении родителей также составлен административный материал.
