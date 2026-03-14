В Башкирии расследуют факт обрушения кровли дома из-за снега

В Калтасинском районе было возбуждено уголовное дело по факту обрушения кровли многоквартирного дома из-за снега.
Напомним, инцидент произошёл сегодня, 14 марта, в селе Краснохолмский. Из-за скопившегося снега обрушилась крыша двухэтажного дома. Было эвакуировано 28 человек, среди которых 8 – дети.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие инциденту. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников управляющей компании или иной организации, ответственной за содержание и своевременную очистку кровли от снега и наледи.
Фото: МЧС по РБ.