Жителям Башкирии рассказали, где можно узнать о всех мерах поддержки семей

Радий Хабиров рассказал, где можно узнать о всех мерах поддержки семей. Глава республики напомнил, что этот год объявлен Годом большой и дружной семьи. В республике 59 тысяч многодетных семей. Башкортостан – первый по этому показателю в Приволжском федеральном округе. Многодетность – это норма жизни, отметил руководитель региона.

В стране и республике действует много льгот. Агентство «Башинформ» совместно с Министерством семьи, труда и соцзащиты населения собрало их в одном месте, чтобы мамам и папам было удобнее ориентироваться. Ознакомиться с материалом можно на сайте информагентства.

Первые три дочери подросли, и тогда супруги задумались: а почему бы не сделать семью ещё на двух детей больше? Так получилось, что в семье родились все девочки. А Галина и рада, говорит – дополнительная поддержка. Она и сама из большой семьи. Старшей дочери скоро 20 лет, а малышке Рамине всего три годика. Не так давно у девочки диагностировали расстройство аутистического спектра.

Под аплодисменты тысячного зала Галина вместе с дочерями выходила на сцену, чтобы получить награду из рук главы республики – медаль «Материнская слава». Теперь она красуется на видном месте уже дома. Галина с дочками ждёт возвращения мужа с СВО. Вот уже третий год папу видят только во время отпусков.

Большие планы и у многодетной семьи Еремеевых. Они получили жилищный сертификат и смогли закрыть ипотеку на дом. Для семьи это огромная помощь.

Башкортостан одним из первых среди регионов утвердил закон о государственной поддержке многодетных семей. И многие меры теперь предоставляются без учёта критерия нуждаемости.