В Башкирии водохранилища готовятся к половодью

Водохранилища республики готовятся к предстоящему половодью. Сейчас ремонтные работы завершают на Павловской ГЭС. Это ежегодный процесс, который проводят, чтобы встретить «большую» воду во всеоружии. О том, какой прогноз в этом году на половодье и к чему готовятся специалисты – в нашем сюжете.

Всё это отметки относительно уровня моря, но к началу половодья нужно «освободить» место под весенние воды, поэтому ежесуточно идёт сброс воды. Павловское водохранилище – это не какой-то резервуар, а извилистое русло длиной аж в 150 км, которое в районе гидроэлектростанции перегорожено плотиной. И здесь, как раз, и происходит водосброс, которым и контролируется уровень.

Поэтому и бурных потоков пока не видно, но благодаря даже этим, казалось бы, небольшим сбросам к концу месяца уровень в водохранилище снизится более чем на 1,5 метра. Весеннее половодье – это период, к которому готовятся всё остальное время, а самая большая нагрузка на сотрудников приходится как раз перед таянием снега.

Ни одной свободной минуты: ремонтные работы идут полным ходом. Павловская ГЭС выполняет две основные функции – это защита от паводков и выработка электроэнергии.

Мощь водного потока преобразуют в электричество. Казалось бы, большой объём воды на руку энергетикам, но всё полезно – в меру. Если таяние будет слишком быстрым, поток не успеют прогнать через механизм, и сбрасывать придётся вхолостую.