Национальный оркестр народных инструментов Башкирии отмечает 25-летие

«Этническая феерия» – Национальный оркестр народных инструментов Башкортостана отмечает юбилей. В этом году ведущему этноколлективу республики исполняется 25 лет. В репертуаре – более 500 произведений башкирских, русских, татарских, узбекских и других композиторов, а также мировая классика и саундтреки к фильмам.

Не просто музыка, а настоящее путешествие к истокам. Её звучание уносит зрителя в далёкое прошлое, позволяя ощутить связь с корнями и просторами Башкортостана. На концертах Национального оркестра народных инструментов такие мелодии не в новинку, но сегодня они звучат по-особенному: этноколлектив отмечает своё 25-летие.

За четверть века репертуар Нацоркестра пополнился самыми разными произведениями: от башкирской и русской классики до саундтреков к фильмам, в том числе – японскому аниме. Всего в репертуаре более 500 композиций.

Уникальное и многогранное звучание музыканты создают, играя на курае, кубызе, думбре, ятагане и других народных инструментах. Однако славится оркестр не только сохранением традиций, но и смелыми экспериментами. Так, настоящим прорывом стал проект «Башкирские легенды в стиле этно-рок», который особенно привлёк молодёжь.

Вместе с башкирскими музыкантами на юбилейном концерте выступили и приглашённые гости, в их числе – солистка Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова Екатерина Мочалова.

Не обошлось и без торжественной части. Музыкантов удостоили звания Заслуженных артистов Республики Башкортостан, наградили почётными грамотами. Вручил их и от всей души поздравил участников коллектива экс-глава Татышлинского района Фанур Шайхисламов. С недавнего времени он – исполняющий обязанности министра культуры республики. И день рождения оркестра – его первое большое мероприятие в новом статусе.

А вот Ринат Мухаметзянов должность художественного руководителя оркестра занимает с 2023 года и отмечает, что буквально вырос в коллективе, с каждым днём всё больше узнавая его изнутри. Частью большой творческой семьи будущий худрук стал в 2010 году, когда пришёл сюда в качестве артиста. Теперь вместе с родным коллективом он строит большие планы на будущее.