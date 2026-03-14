Нейросети в искусстве: как ИИ меняет творчество в Башкирии

Мелодия искусственного интеллекта. Нейросети всерьёз входят в мир большого искусства. Пример тому – завершённая при помощи искусственного интеллекта мистическая опера «Мандрагора», работу над которой Пётр Чайковский не успел закончить при жизни. Первый в мире эксперимент провёл Мариинский театр. В целом же нейросети уже давно используют, чтобы создавать композиции. Кто-то даже выпускает долгожданные сольные альбомы.

Размеренная, тяжёлая рок-композиция, сочинённая не целой группой, а всего одним человеком. Компьютер – это и есть вся студия. Стихи доктор философских наук и преподаватель аграрного университета пишет давно, и всегда хотел, чтобы один из них стал основой песни. Реализовать мечту помогла нейросеть.

У Анатолия сейчас восемь готовых альбомов. Есть даже треки с его голосом. Всё это, по большей части, для души. Обложки тоже помогает делать искусственный интеллект.

А вот свободное использование такой музыки для заработка – вопрос пока спорный. Ведь нейросети, по сути, используют готовый музыкальный материал и подгоняют под запросы пользователя. На днях стартовал суд по иску немецкого авторского общества к владельцам одной из нейросетей.

То есть, задав определённую мелодию или даже ноты, можно выбирать вариации звучания, исполнения на разных инструментах. Поэтому существует вероятность, что какие-то музыканты будут вытеснены нейросетью, считают эксперты.

Специалисты говорят, что искусственный интеллект не нужно воспринимать с негативной точки зрения. Фиксировались случаи, когда верхушки хит-парадов занимали песни, написанные нейросетью.