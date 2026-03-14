В Уфе состоялась выставка охотничьих собак

В Уфе прошла выставка охотничьих собак. Участие приняли около 100 собаководов из разных регионов России. Эксперты оценивали экстерьер, рабочие качества и, конечно, характер питомцев.
Всех хвостатых выводили на ринг – так называется площадка для смотра. По словам специалистов, охотничья собака должна быть не просто красивой, в первую очередь – это помощник охотника. Выставка проводится уже в 74-й раз. Были представлены три основные категории.
В настоящий момент многие охотничьи породы переходят в разряд собак-компаньонов, так как существенно снизилась потребность в их использовании для добычи пищи. А поскольку во многих странах охота полностью запрещена или ограничена, эксперты отмечают сокращение поголовья и частичную утерю рабочих качеств таких пород. У большинства четвероногих участников есть опыт работы в реальных, что называется, боевых условиях. Их основная функция – найти добычу и нагнать её в сторону хозяина.