В Уфе состоялась выставка охотничьих собак

В Уфе прошла выставка охотничьих собак. Участие приняли около 100 собаководов из разных регионов России. Эксперты оценивали экстерьер, рабочие качества и, конечно, характер питомцев.

Всех хвостатых выводили на ринг – так называется площадка для смотра. По словам специалистов, охотничья собака должна быть не просто красивой, в первую очередь – это помощник охотника. Выставка проводится уже в 74-й раз. Были представлены три основные категории.