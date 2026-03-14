В Нацмузее Уфы прошла «Зелёная суббота»

Одежда, ткани, домашний текстиль – на благотворительность. Сегодня в Национальном музее республики прошла «Зелёная суббота». Собранные во время акции вещи направят на «Бал красоты», который планируют организовать в доме престарелых села Улу-Теляк Иглинского района.
В основном – это вечерние и праздничные платья. В общей сложности неравнодушные жители Уфы принесли порядка 40 пакетов одежды. Помимо благотворительного сбора, в рамках «Зелёной субботы» прошла и акция «Советское наследие». Граждане могут передать музею предметы советского периода, имеющие историческую или культурную ценность.