В Нацмузее Уфы прошла «Зелёная суббота»

Одежда, ткани, домашний текстиль – на благотворительность. Сегодня в Национальном музее республики прошла «Зелёная суббота». Собранные во время акции вещи направят на «Бал красоты», который планируют организовать в доме престарелых села Улу-Теляк Иглинского района.