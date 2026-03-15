В Башкирии рассказали о мерах безопасности на дорогах в тумане

В ГАИ Уфы рассказали о правилах безопасности в условиях тумана на автодорогах. Со вчерашнего вечера видимости на дорогах республики серьёзно упала.
Вождение в тумане представляет серьезную опасность даже для опытных водителей. Плохая видимость искажает восприятие расстояния и скорости, создавая иллюзию, что объекты дальше, а скорость ниже, чем есть на самом деле. Это значительно затрудняет ориентацию в пространстве и повышает риск дорожно-транспортных происшествий.
В условиях тумана необходимо строго соблюдать установленный скоростной режим, увеличивать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами. Обязательно движение с постоянно включенными световыми приборами, включая противотуманные фары.
Пешеходам инспекторы напоминают о необходимости пересекать проезжую часть исключительно в специально отведенных для этого местах. Рекомендуется использовать светоотражающие элементы для лучшей видимости, а также снимать капюшоны, убирать зонты и воздерживаться от использования мобильных телефонов во время перехода дороги.