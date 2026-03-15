В Уфе за рулём авто поймали подростка без прав

В Уфе остановили юного водителя, который сел за руль без прав повторно. Об этом сообщили в ГАИ.
На проспекте Октября была остановлена «Лада Калина». За рулём авто находился 17-летний подросток без водительских прав. Выяснилось, что ПДД мальчик нарушает повторно.
На место происшествия вызвана мать подростка. При ней его отстранили от управления транспортом и составили административный протокол. В отношении матери материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для решения вопроса о привлечении к ответственности.
Фото: ГАИ РБ.