В Башкирии рыбак застрял в снегу

Мужчина отправился на Юмагузинское водохранилище на снегоходе порыбачить. Вскоре он перестал выходить на связь. Падчерица рыбака забила тревогу. Спасатели выдвинулись на поиски пропавшего ночью.

К счастью, рыбака быстро нашли. Оказалось, теплое весеннее солнце растопило снег, в результате чего снегоход начал проваливаться и вязнуть. Рыбак намеревался попробовать вернуться домой утром, когда снег подморозит, но спасатели нашли его раньше.