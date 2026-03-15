Житель Башкирии помог остановить потенциально опасного водителя

В Башкирии благодаря неравнодушному гражданину удалось предотвратить потенциальное дорожно-транспортное происшествие.
В чат-бот ГАИ пришло сообщение о подозрительной «Ладе Гранта». Инспекторы остановили указанный автомобиль на 8 км автодороги Архангельск –Красноусольск. За рулём авто находился 46-летний мужчина. Он прошёл медицинское освидетельствование, которое подтвердило опьянение.
В отношении нарушителя был составлен протокол об административных правонарушениях. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку. За данное правонарушение водителю грозит серьёзное наказание: административный штраф в размере 45 000 рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
