Прокуратура Уфы расследует факт обрушения крыши

Прокуратура Уфы начала расследование по факту обрушения крыши дома по улице Гоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, инцидент произошёл сегодня, 15 марта, из-за большого количества снега на кровле. Пострадавших нет. Одна из жительниц дома будет размещена в городском центре содержания граждан.
К месту происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего выехал прокурор района Денис Семенов. В рамках проверки будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, включая своевременность очистки крыши от снеговых и ледовых накоплений. По результатам надзорных мероприятий, при наличии оснований, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Прокуратура осуществляет контроль за ходом работ по устранению последствий обрушения и за восстановлением жилищных прав граждан.
Фото: прокуратура РБ.