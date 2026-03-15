Прямые рейсы и совместные проекты: Башкирия укрепляет сотрудничество с Абхазией

В мае из Уфы в Сухум планируют запустить еженедельные авиарейсы. А в Межвузовском кампусе открыли Российско-абхазский культурный центр. На неделе башкирскую столицу посетила делегация из дружественного государства с премьер-министром правительства Владимиром Делбой. Глава Башкортостана обсудил с партнёрами перспективы взаимоотношений между республикой и зарубежным государством. Управленческой команде Радия Хабирова удается не только сохранить выстроенное годами сотрудничество, но и укрепить связи новыми проектами. Как отмечают федеральные эксперты, это особенно важно в условиях глобальной турбулентности. Что связывает Башкортостан и солнечную Абхазию – в нашем сюжете.

Сухум – один из древнейших городов Европы, излюбленное место отдыха для россиян и жителей Башкортостана. Но вот раньше добраться до абхазской столицы можно было только наземным транспортом с пересадкой в Сочи. С мая появится еще одна возможность. Из Уфы до Сухума можно будет напрямую попасть на самолёте. Рейсы планируют сделать пока сезонными до осени. Об этом на встрече с премьер-министром Правительства Абхазии Владимиром Делбой говорил Глава Башкортостана.

Сотрудничество с Абхазией для нашей республики имеет особенное значение. Мы видим, что появляется и формируется туристическая инфраструктура: хорошие дороги, хороший придорожный сервис, появляются кафе – очень здорово, на самом деле. Поэтому предлагаю подумать, как сделать Абхазию доступной для наших туристов – конечно, важна в этой связи организация авиарейса, мы первыми от Республики Абхазия получили предложение начать эту работу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За прошлый год товарооборот между Башкортостаном и Абхазией вырос на 20%. Партнеры заинтересованы в поставке продуктов нефтехимии и в укреплении сотрудничества в области сельского хозяйства. Воздушной мост между Уфой и Сухумом – это и новые экономические возможности, уверен глава кабмина Абхазии.

Новые возможности будут для предпринимательства, для бизнес-сообщества, событийные мероприятия наверняка будут иметь место, то есть здесь преимуществ будет очень много – недостатков в таких решениях не бывает. Мы очень рады и признательны руководителям в Башкирии за такие решения. Владимир Делба, премьер-министр Правительства Республики Абхазия

Новый импульс в международных отношениях придаёт и Российско-абхазский культурный центр, который открыли в Уфимском межвузовском кампусе. Там можно узнать, как в двадцатые годы прошлого века из кавказской республики в Башкортостан поставляли продовольствие во время голода. А в период Великой Отечественной башкирские воины поправляли здоровье в санаториях у черноморского побережья.

В центре созданы все условия, чтобы поближе познакомиться с частичкой Абхазии. Любой желающий может окунуться в художественные произведения Фазиля Искандера, почитать энциклопедию и посмотреть фильмы. В учреждении будут не только проводить лекции и занятия, но и делать всё, чтобы абхазские студенты сохраняли свою идентичность и не забывали родной язык. Плотное культурное, научное и образовательное взаимодействие формируется в стенах высших школ, уверены эксперты.

Действительно придаст импульс развитию культуры, научных обменов между республиками и станет флагманским проектом во взаимодействии двух республик. Артур Сулейманов, доцент УГНТУ, эксперт центра геополитических исследований «Берлек – Единство»

Многие жители Абхазии учились в вузах Уфы. Ныне трудятся и работают с дипломами из башкирского региона.

Наш университет, будучи Башкирским государственным университетом, в 2009 году подписал соглашение с Абхазским государственным университетом. Ведется сотрудничество в части обменных программ. Уверен, что взаимодействие в рамках этого центра, взаимодействие в рамках русского дома в Сухуме позволит привлекать талантливых абитуриентов из Абхазии. Вадим Захаров, ректор Уфимского университета науки и технологий

Стратегическое сотрудничество развивается уже 32 года. После войны с Грузией в Абхазию на помощь регулярно ездили башкирские врачи. Лечили граждан, обменивались опытом. В честь крепкой дружбы народов в Уфе установили точную копию сухумском колоннады возле реки Белой. А вот площадку, где расположен оригинал – набережную Диоскуров в Сухуме, сейчас реконструируют. В преображении пространства помогает Башкортостан.

Мы её контролируем, стараемся, чтобы к началу туристического сезона её сделать. Объем работ достаточно большой, но мы считаем, что большая честь. Наши предыдущие поколения завели принцип взаимовыручки, поддержки, и мы его реализуем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Республика активно встраивается в новую карту внешнеэкономических связей, уверены эксперты канала «Госсовет 2.0». С одним из ключевых партнеров – Узбекистаном – реализуются совместные проекты индустриального парка, гостиничного комплекса и животноводческого хозяйства. Еще одну территорию для промышленного развития Башкортостан строит в Душанбе в рамках российско-таджикистанских договорённостей. Интеграция в дружественные рынки идёт через аграрную кооперацию и гуманитарные связи. Недаром по итогам прошлого месяца Радий Хабиров занял первое место в индексе плотности международных контактов среди глав российских регионов.

Таким образом, в этом отношении Башкортостан и руководство со своей стороны являются вот таким ключевым звеном. В условиях, когда мир погружен в конфликты, где-то в недопонимания, где-то в экономические разного рода противостояния, вот в таких вот условиях сохранять и, более того, наращивать интенсивность в отношениях с государствами – это невероятно ценно. Иван Пятибратов, доцент Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Центра политической информации, кандидат политических наук