Прямые рейсы и совместные проекты: Башкирия укрепляет сотрудничество с Абхазией

В мае из Уфы в Сухум планируют запустить еженедельные авиарейсы. А в Межвузовском кампусе открыли Российско-абхазский культурный центр. На неделе башкирскую столицу посетила делегация из дружественного государства с премьер-министром правительства Владимиром Делбой. Глава Башкортостана обсудил с партнёрами перспективы взаимоотношений между республикой и зарубежным государством. Управленческой команде Радия Хабирова удается не только сохранить выстроенное годами сотрудничество, но и укрепить связи новыми проектами. Как отмечают федеральные эксперты, это особенно важно в условиях глобальной турбулентности. Что связывает Башкортостан и солнечную Абхазию – в нашем сюжете.
Сухум – один из древнейших городов Европы, излюбленное место отдыха для россиян и жителей Башкортостана. Но вот раньше добраться до абхазской столицы можно было только наземным транспортом с пересадкой в Сочи. С мая появится еще одна возможность. Из Уфы до Сухума можно будет напрямую попасть на самолёте. Рейсы планируют сделать пока сезонными до осени. Об этом на встрече с премьер-министром Правительства Абхазии Владимиром Делбой говорил Глава Башкортостана.
За прошлый год товарооборот между Башкортостаном и Абхазией вырос на 20%. Партнеры заинтересованы в поставке продуктов нефтехимии и в укреплении сотрудничества в области сельского хозяйства. Воздушной мост между Уфой и Сухумом – это и новые экономические возможности, уверен глава кабмина Абхазии.
Новый импульс в международных отношениях придаёт и Российско-абхазский культурный центр, который открыли в Уфимском межвузовском кампусе. Там можно узнать, как в двадцатые годы прошлого века из кавказской республики в Башкортостан поставляли продовольствие во время голода. А в период Великой Отечественной башкирские воины поправляли здоровье в санаториях у черноморского побережья.
В центре созданы все условия, чтобы поближе познакомиться с частичкой Абхазии. Любой желающий может окунуться в художественные произведения Фазиля Искандера, почитать энциклопедию и посмотреть фильмы. В учреждении будут не только проводить лекции и занятия, но и делать всё, чтобы абхазские студенты сохраняли свою идентичность и не забывали родной язык. Плотное культурное, научное и образовательное взаимодействие формируется в стенах высших школ, уверены эксперты.
Многие жители Абхазии учились в вузах Уфы. Ныне трудятся и работают с дипломами из башкирского региона.
Стратегическое сотрудничество развивается уже 32 года. После войны с Грузией в Абхазию на помощь регулярно ездили башкирские врачи. Лечили граждан, обменивались опытом. В честь крепкой дружбы народов в Уфе установили точную копию сухумском колоннады возле реки Белой. А вот площадку, где расположен оригинал – набережную Диоскуров в Сухуме, сейчас реконструируют. В преображении пространства помогает Башкортостан.
Республика активно встраивается в новую карту внешнеэкономических связей, уверены эксперты канала «Госсовет 2.0». С одним из ключевых партнеров – Узбекистаном – реализуются совместные проекты индустриального парка, гостиничного комплекса и животноводческого хозяйства. Еще одну территорию для промышленного развития Башкортостан строит в Душанбе в рамках российско-таджикистанских договорённостей. Интеграция в дружественные рынки идёт через аграрную кооперацию и гуманитарные связи. Недаром по итогам прошлого месяца Радий Хабиров занял первое место в индексе плотности международных контактов среди глав российских регионов.
Что касается абхазского направления, до 2030 года у сторон большие планы. Власти намерены развивать инициативы в сфере креативных индустрий и туризма, создавать рабочие места, организовывать театральные гастроли, туры и археологические экспедиции. Благодаря такой дипломатической активности представители России и Башкортостана не только сохраняют выстроенные годами отношения, но и укрепляют их новыми проектами в условиях глобальной турбулентности.