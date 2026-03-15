В Уфе близится к завершению масштабный проект «Забелье-2»

В Уфе и Уфимском районе близится к завершению масштабный проект «Забелье-2». Он закольцует город, а главное – повысит надежность работы коммунальных сетей. Комфортнее станет и тем, кто уже проживает на этих территориях, и тем, кто заселится – в общей сложности инфраструктурой будут обеспечены более 9 миллионов квадратных метров жилья. О том, какие работы ведутся сейчас и когда можно будет говорить о готовности объектов, – в нашем сюжете.

Эти кадры с высоты птичьего полета открывают вид на огромную территорию за рекой Белой. В ближайшие несколько лет на площади почти 3 тысячи гектаров вырастет небольшой город. Чтобы обеспечить комфортом более ста тысяч семей, республика привлекла свыше 8 миллиардов рублей из средств инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. И сегодня главная задача – проложить под этой землей кровеносную систему.

Оператором проекта выступает «Республиканская коммунальная компания». Работы идут по графику – строительная готовность пяти ключевых объектов достигла 75%. Башкортостан находится в так называемой «зеленой зоне», что означает высокое доверие и одобрение со стороны федеральных властей.

Для города этот проект не просто про подключение новостроек. Коммуникации микрорайонов Дема и Затон соединятся, создав единое кольцо водоснабжения Уфы. Это повысит надежность всей системы. Даже в случае аварии на одном из участков вода будет поступать потребителям в обход, по резервной линии. В итоге плюсы есть для жителей не только новых микрорайонов, но и существующих населенных пунктов.

Водопровод от улицы Интернациональной через реку Белую до жилого района Затон и деревни Ветошниково уже проложен. Параллельно строится канализационный коллектор, который соединит Дему с новой насосной станцией «Затон – Восточный». Сейчас основные силы брошены на завершающий этап у села Михайловка. Работы идут одновременно на нескольких участках.